Во французском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что Париж не передавал Киеву кассетные боеприпасы для ведения боевых действий в Донбассе.
"Утверждения, циркулирующие в российских СМИ и распространяемые в социальных сетях, о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными", — говорится в сообщении МИД.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии "Цезарь" калибра 155 мм.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.