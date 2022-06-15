Париж отрицает, что отправлял Киеву кассетные боеприпасы

Во французском внешнеполитическом ведомстве утверждают, что Париж не передавал Киеву кассетные боеприпасы для ведения боевых действий в Донбассе.

"Утверждения, циркулирующие в российских СМИ и распространяемые в социальных сетях, о том, что Франция поставляет Украине кассетные боеприпасы, являются абсолютно ложными", — говорится в сообщении МИД.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк с применением французской самоходной артиллерии "Цезарь" калибра 155 мм.