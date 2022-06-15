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В Одессе повестки о мобилизации раздают уже прямо на пляжах

Силовые структуры

Повестки о мобилизаци на Украине выдают уже отдыхающим прямо на пляжах.

В Одессе повестки о мобилизации раздают уже прямо на пляжах

Например, в Одессе призыву подлежали все граждане мужского пола, независимо от места прописки.

За один день так было выдано 27 повесток, а раздавали их правоохранительные органы и сотрудники военкомата. Отказ от получения повестки был невозможен.

"В Одесской области много людей, которые ждут резервистов. Мы понимаем, что, к сожалению, бои идут очень интенсивно, есть потери. Поэтому нам необходимо пополнить наши бригады. В это время люди с удовольствием будут выполнять свой мужской долг”, — заявил представитель Одесского областного правительства Сергей Братчук.

Накануне Владимир Зеленский подписал указ, который позволяет вручать повестки в любом месте. После получения повестки неявка в военкомат грозит штрафом или тюремным сроком до 5 лет.

"Пляжный призыв” не совсем совпадает с заявлением украинского замминистра обороны Анны Маляр. Она сообщила, что на сегодня мобилизационная программа Украины закончена — мобилизованы сотни тысяч, а уклонистов нет.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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