Военный эксперт Риттер: Россия возьмёт Одессу, потому что она ничего не прощает

Кремль не будет вести переговоры авансом. Переговоры возможны только в самом конце, и если вы воюете против РФ, переговоры обычно выглядят, как безоговорочная капитуляция.

Об этом сообщил военный эксперт из США Скотт Риттер.

"Я верю, что РФ будет брать Одессу. Это город, где в мае 2014 году нацисты загнали 150 русских в Дом профсоюзов, подожгли его и убили около 50. Россия не забывает. И она не прощает! Одесса — это символ, а русские уважают символы", — говорит аналитик из США.

Он особо отметил, что Украина использовала побережье Одессы для атаки российского флагманского корабля. А значит, эта военная спецоперация не закончится, пока флаг России не будет развеваться в Одессе.

"Украина заплатит свою цену! Я знаю русских, они не будут рыдать на публику. Но за закрытыми дверями русские моряки требуют: "Одесса!". И Путин ответит: "Хорошо! Я вас услышал". Это все не завершится без Одессы в составе РФ", — подчеркнул Риттер.

По его словам, в этом регионе никто не посмеет помешать России, потому что украинская армия будет разбита, а вооружённые силы, находящихся рядом Молдавии и Румынии, "слишком ничтожны".

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