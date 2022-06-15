Украинская армия уничтожена на 90%, а профессиональных военнослужащих в рядах ВСУ практически не осталось. Об этом заявил военный эксперт Алексей Подберёзкин. Однако киевское руководство продолжает требовать у Запада вооружение. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина рассчитывает получить гаубицы, реактивные системы залпового огня, танки, бронемашины и беспилотники.
"Получение Украиной различных видов оружия, даже если её военнослужащие пройдут ускоренную подготовку, — это не решение вопроса", — сказал Подберёзкин в интервью изданию "Украина.ру".
По его мнению, поставки самой современной военной техники никак не изменят исход спецоперации, поскольку всё западное оружие эффективно уничтожается российской армией.
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Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.