Подберёзкин: Украина требует у Запада "чудо-оружие", но его некому использовать

Украинская армия уничтожена на 90%, а профессиональных военнослужащих в рядах ВСУ практически не осталось. Об этом заявил военный эксперт Алексей Подберёзкин. Однако киевское руководство продолжает требовать у Запада вооружение. Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк отметил, что Украина рассчитывает получить гаубицы, реактивные системы залпового огня, танки, бронемашины и беспилотники.

"Получение Украиной различных видов оружия, даже если её военнослужащие пройдут ускоренную подготовку, — это не решение вопроса", — сказал Подберёзкин в интервью изданию "Украина.ру".

По его мнению, поставки самой современной военной техники никак не изменят исход спецоперации, поскольку всё западное оружие эффективно уничтожается российской армией.