Зеленский требует поставить ВСУ противоракетное вооружение

Владимир Зеленский объяснил, в каком вооружении больше всего нуждается Украина. Он рассказал также о том, на каких направлениях ВСУ удаётся показывать успехи.

Президент Украины заявил, что 14 июня ВСУ сбили часть ракет ВС РФ. Некоторые ракеты, по словам украинского лидера, всё-таки привели к жертвам и разрушениям. По мнению Зеленского, запас ракет у России истощается однако роль систем ПВО возрастает, так как, по его прогнозам, российская армия может перейти на небезопасные советские ракеты.

Зеленский признал, что ВСУ испытывают сложности в районе Северодонецка, на Донбассе и в Харьковской области. При этом он заявил о некоторых успехах украинской армии в районе Херсона.

Ранее Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет обстреливать жилые российские кварталы.