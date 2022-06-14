Владимир Зеленский объяснил, в каком вооружении больше всего нуждается Украина. Он рассказал также о том, на каких направлениях ВСУ удаётся показывать успехи.
Президент Украины заявил, что 14 июня ВСУ сбили часть ракет ВС РФ. Некоторые ракеты, по словам украинского лидера, всё-таки привели к жертвам и разрушениям. По мнению Зеленского, запас ракет у России истощается однако роль систем ПВО возрастает, так как, по его прогнозам, российская армия может перейти на небезопасные советские ракеты.
Зеленский признал, что ВСУ испытывают сложности в районе Северодонецка, на Донбассе и в Харьковской области. При этом он заявил о некоторых успехах украинской армии в районе Херсона.
Ранее Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет обстреливать жилые российские кварталы.
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ВС РФ продолжают успешно бороться с иностранными наёмниками на Украине.