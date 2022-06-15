Киев скоро получит вторую партию американских ракетных систем залпового огня HIMARS, а первая уже находится на Украине.
Боевики ВСУ, обучившиеся применять РСЗО, из Штатов уже вернулись домой.
Первая партия систем доставлена киевскому режиму в начале июня.Развёртывание планируют на следующей неделе.
Вторая партия HIMARS из восьми установок будет вскоре поставлена. Всего Вашингтон передаёт 12 систем.
Вместе с РСЗО американцы передут боеприпасы M31A1 — управляемые реактивные снаряды для РСЗО M270 с дальностью до 70 километров, а также ракеты GMLRS с дальностью — 60 километров.
Кремль предупредил, что в случае передачи Киеву дальнобойных ракет, РФ ударит по целям, которые ещё не трогала. Москва не поясняла, какие именно объекты будут мишенями для Армии России.
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