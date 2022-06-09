Министр обороны Украины выпрашивает у НАТО РСЗО с боеприпасами

Министр обороны Украины Алексей Резников выпрашивает у НАТО РСЗО с боеприпасами.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Наши следующие цели: получить значительное количество реактивных систем залпового огня образца НАТО и боеприпасов к ним; привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление; получить боевые самолеты и средства ПВО/ПРО для защиты нашего неба", — пишет глава МО Украины в социальной сети.

США ранее сообщали о согласовании поставок Киеву РСЗО HIMARS при условии, что их не используют для нанесения ударов по российской территории. В МИД России отметили, что любое вооружение для киевского режима станет законной целью для РФ.