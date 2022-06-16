Военные Украины сделали катастрофическую ошибку, решившись отвести силы от Краснополья и Северодонецка. Такое мнение высказал военный эксперт, блогер Михаил Онуфриенко.
Он отметил, что Украина последние пару месяцев живёт в информационно-рекламном пространстве, и даже не скрывает этого. И в Киеве, и на Западе признают, что победу им не одержать, а поэтому нужно воевать подольше, считает аналитик.
Информация о якобы отводе российских войск долго муссировалась в медийном пространстве, а после этого был сдан Мариуполь, а сейчас фактически и Северодонецк, добавил блогер.
По его словам, удержание ВСУ населённых пунктов Татьяновка и Богородичное становится бессмысленным после взятия под контроль Лавры, так как они оказываются в окружении.
Дальнейшее продвижение по лесам от Лавры приведёт к тому, что потеряет смысл и удержание Краснополья, где ВСУ оборонялись больше месяца, а войска придётся отводить.
"Ситуация на этом участке фронта близка к катастрофической. Через неделю или через 10 дней встанет вопрос ведения боев за славянско-краматорский укрепрайон", — сделал прогноз военный эксперт.
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