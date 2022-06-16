Приговорённые к смертной казни наёмники не подали прошений о помиловании

В Верховный суд Донецкой Народной Республики не поступало прошения о помиловании от приговорённых к смерти иностранных наёмников.

В суде пояснили, что наёмникам уже выдали на руки переведённый текст приговора, сообщает ТАСС.

9 июня наёмники из Британии Шон Пиннер, Эйден Эслин и марокканец Саадун Брагим приговорены в Донбассе к смертной казни. Глава ДНР Денис Пушилин оснований для помилования приговоренных боевиков не увидел. Лондон до сих пор не обращался по поводу приговоренных к смертной казни своих граждан.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин накануне заявил, что Лондон поручил Киеву заняться вопросом освобождения британских наёмников, так как власти с Туманного Альбиона принципиально не вступают в контакт с Республиками.