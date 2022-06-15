Лондон поручил Киеву освободить осуждённых в ДНР британских наёмников

Британия поручила Украине разобраться с освобождением наёмников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, приговоренных к смерти в ДНР.

Об этом в эфире телеканала "Россия 24” сообщил российский посол в Великобритании Андрей Келин.

"Посмотрим, как Киев будет с этим разбираться”, — заявил дипломат.

По его словам, Лондон по этому вопросу пока не вступал в контакт с Москвой.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Великобритания не обращалась к России по поводу двух своих граждан, которых приговорили к смерти в Донбассе.

Напомним, 9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к смертной казни двух граждан Британии и марокканца. Подсудимые признали себя виновными по ст. 232 УК ДНР ("прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

У осуждённых есть месяц на обжалование решения суда.