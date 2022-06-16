Вышедшие с "Азота" гражданские: "Там много наёмников, очень много"

Мирным жителям Анне и её невестке Алине с детьми благополучно удалось эвакуироваться из импровизированного бомбоубежища на химкомбинате "Азот". Женщины провели на территории завода больше двух месяцев. По их словам, среди украинских боевиков очень много иностранных наёмников.

Как рассказала Анна, они попали на "Азот" в начале апреля, после того как в их дом прилетел снаряд. Женщина сразу обратила внимание, что среди боевиков ВСУ много иностранцев, которые держались особняком и разговаривали только со "своими".

"Много наёмников, очень много. Сколько их было, не знаю, они держались отдельно от остальных. Разговаривали в основном друг с другом, на английском языке. И на других иностранных языках", — рассказала женщина РИА Новости.

Боевики ВСУ не разрешали мирным покидать "Азот" и объясняли это якобы масштабными зачистками, которые ведутся снаружи. Вырваться с территории комбината женщинам удалось 10 июня, когда позиции ВСУ чуть ослабли.