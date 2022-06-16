Военный эксперт Болтенков: ВВС Украины — это советское наследие

Далеко не каждое государство способно обеспечивать боевую авиацию, и Украине это тоже оказалось не под силу.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на военного эксперта Дмитрия Болтенкова.

Оценивая уровень ВВС Украины, он отметил, что обучение лётчиков, поддержание состояния и модернизация боевой части стоят весьма немало, и нельзя экономить на этом.

"Но Киев не хотел тратить деньги на авиацию. В итоге, все их боевые самолеты — это советское наследие. Пока они дружили с Россией, самолёты худо-бедно ремонтировались, но потом — не поддерживались на должном уровне", — заявил обозреватель.

За ВВСУ не было замечено подвигов, подчеркнул Болтенков. Авиация Незалежной не смогла помочь окружённым боевикам в Мариуполе и не отличилась при попытке вернуть себе остров Змеиный.

"В воздушных боях российские ВКС не потеряли ни одного самолёта. Наши лётчики в ходе специальной военной операции били украинских. Два наших пилота получили звание Героя России за воздушные бои — это о многом говорит", — подытожил аналитик.