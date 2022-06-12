Штурмовики Су-25 ВВС Украины по ошибке ударили по своим позициям

Авиация Украины по ошибке нанесла удары по собственным позициям.

Всё произошло в Николаевской области.

Военные летчики украинских ВВС на самолёте Су-25 обнаружили неуказанные позиции своих вооружённых сил. После этого штурмовик нанёс удар, в результате которого были ликвидированы три десятка украинских боевиков и уничтожены как минимум три артиллерийских орудия Д-30, сообщает NVL.

По предварительной информации, причиной этой ошибки была своевольная смена своих позиций расчетов артиллеристов. Также есть версия, что за штурвалами самолётов Су-25 сидели курсанты, не имеющие боевого опыта.