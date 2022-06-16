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Сивков: Россия использует на Украине не более десяти процентов армии

Силовые структуры

Российская армия давно уже стояла бы на Западной Украине, если бы не политические ограничения. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.

Сивков: Россия использует на Украине не более десяти процентов армии

Аналитик заявил, что ВС РФ используют в ходе спецоперации на Украине не более 10 процентов от своих ресурсов, а парадокс состоит в том, что все западные страны фактически ведут войну с Россией, тогда как она толком ещё не воюет.

Эксперт напомнил об опыте Великой Отечественной войны, где строго соблюдалась Женевская конвенция в отношении военнопленных, а также действовало негласное соглашение не применять химическое оружие.

Однако такого количества и масштаба ограничений политического характера, который есть сегодня на спецоперации, военная история ещё не знала, добавил Сивков.

По его словам, воевать так, как сейчас воюет Россия, и в этих условиях побеждать, — феноменальная успешность.

Если бы этих колоссальных ограничений не было, всё давно бы уже было решено, и российские войска стояли бы на западных границах Украины, заключил аналитик.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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