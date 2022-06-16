Российская армия давно уже стояла бы на Западной Украине, если бы не политические ограничения. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков.
Аналитик заявил, что ВС РФ используют в ходе спецоперации на Украине не более 10 процентов от своих ресурсов, а парадокс состоит в том, что все западные страны фактически ведут войну с Россией, тогда как она толком ещё не воюет.
Эксперт напомнил об опыте Великой Отечественной войны, где строго соблюдалась Женевская конвенция в отношении военнопленных, а также действовало негласное соглашение не применять химическое оружие.
Однако такого количества и масштаба ограничений политического характера, который есть сегодня на спецоперации, военная история ещё не знала, добавил Сивков.
По его словам, воевать так, как сейчас воюет Россия, и в этих условиях побеждать, — феноменальная успешность.
Если бы этих колоссальных ограничений не было, всё давно бы уже было решено, и российские войска стояли бы на западных границах Украины, заключил аналитик.
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