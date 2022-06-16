Литовкин: Украине позже придется за всё оружие расплачиваться

Поставки западного оружия на Украину не повлияют на исход СВО. Этого оружия слишком мало, при этом часть уже уничтожена Россией.

Об этом сообщил полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин.

"Поставка этих вооружений не окажет влияния на спецоперации, которые будут проводиться на Украине. Во-первых, потому что они еще не поступили, а то, что уже поступило, находится в стадии измельчения. Во-вторых, это ничтожно малое количество, которое теоретически необходимо Украине для того, чтобы оказать достойное сопротивление российским вооруженным силам", — отметил аналитик в интервью "Украина.ру".

Он убеждён, что предоставленное Киеву оружие подразумевает политическую поддержку, но это отнюдь не подарок — позже придётся за всё расплачиваться.

Киевский режим обрекает следующее поколение граждан Незалежной вычитать из своих карманов деньги, которые уйдут в западную казну за сегодняшнее оружие, подчеркнул Литовкин.