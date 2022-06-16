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Литовкин: Украине позже придется за всё оружие расплачиваться

Силовые структуры

Поставки западного оружия на Украину не повлияют на исход СВО. Этого оружия слишком мало, при этом часть уже уничтожена Россией.

Литовкин: Украине позже придется за всё оружие расплачиваться

Об этом сообщил полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин.

"Поставка этих вооружений не окажет влияния на спецоперации, которые будут проводиться на Украине. Во-первых, потому что они еще не поступили, а то, что уже поступило, находится в стадии измельчения. Во-вторых, это ничтожно малое количество, которое теоретически необходимо Украине для того, чтобы оказать достойное сопротивление российским вооруженным силам", — отметил аналитик в интервью "Украина.ру".

Он убеждён, что предоставленное Киеву оружие подразумевает политическую поддержку, но это отнюдь не подарок — позже придётся за всё расплачиваться.

Киевский режим обрекает следующее поколение граждан Незалежной вычитать из своих карманов деньги, которые уйдут в западную казну за сегодняшнее оружие, подчеркнул Литовкин.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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