Поставки западного оружия на Украину не повлияют на исход СВО. Этого оружия слишком мало, при этом часть уже уничтожена Россией.
Об этом сообщил полковник в отставке и военный эксперт Виктор Литовкин.
"Поставка этих вооружений не окажет влияния на спецоперации, которые будут проводиться на Украине. Во-первых, потому что они еще не поступили, а то, что уже поступило, находится в стадии измельчения. Во-вторых, это ничтожно малое количество, которое теоретически необходимо Украине для того, чтобы оказать достойное сопротивление российским вооруженным силам", — отметил аналитик в интервью "Украина.ру".
Он убеждён, что предоставленное Киеву оружие подразумевает политическую поддержку, но это отнюдь не подарок — позже придётся за всё расплачиваться.
Киевский режим обрекает следующее поколение граждан Незалежной вычитать из своих карманов деньги, которые уйдут в западную казну за сегодняшнее оружие, подчеркнул Литовкин.
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Весь танковый батальон уничтожен, поставленная Украине военная техника может закончиться уже скоро.