ВКС РФ уничтожили объект размещения боевиков ВСУ в городе Глухов Сумской области

Из Сумской области украинские боевики обстреливали населённые пункты и инфраструктурные объекты Курской области. Российская разведка выяснила, что активность ВСУ исходила из города Глухов. Военные вертолёты ВКС РФ нанесли удар по месту размещения боевиков украинской армии.

"Военное обозрение" сообщает, что противник понёс значительные потери. В результате удара ВКС РФ уничтожено двухэтажное здание, которое использовалось в качестве штаба ВСУ. Атака была произведена после того, как первоначально полученные разведданные подтвердились.