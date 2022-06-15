Баширов: ВСУ обстреливают Донецк, чтобы спровоцировать ВС РФ на удар по Киеву

Политолог Марат Баширов считает, что руководство киевского режима нуждается в страшных картинках разрушенной столицы, чтобы после этого потребовать у Запада ещё больше оружия. По его мнению, поставки вооружения приносят колоссальные доходы украинскому правительству.

"Никакого другого смысла бить ракетами по гражданским объектам — больницам, роддому, троллейбусному депо — нет. С военной точки зрения это бессмысленно. Я думаю, что это часть политической игры, которая замешана на коммерческом интересе", — отметил политолог в беседе с "МК".

Баширов убеждён, что Россия не будет наносить удары по жилым районам Киева. Под удар могут попасть центры принятия решений: здание правительства и органы власти, которые имеют прямое отношение к СБУ и Вооружёнными силам Украины.

Политолог не исключает, что президент Украины Владимир Зеленский не управляет группировкой ВСУ, которая обстреливает Донецк. Однако на данный момент глава киевского режима не может в этом признаться.