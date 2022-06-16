Ракеты ВС РФ на Украину были направлены из Курской области

Ракеты российской армии были направлены по объектам военной инфраструктуры Украины из Курской области. Именно этим объясняется необычная конфигурация карты воздушной тревоги на Украине. Грохот, который жители Курской области слышали ночью, также связан с работой российской армии.

"Сегодня около часа ночи в Курске был слышен хлопок. Этот звук связан с выполнением нашими военнослужащими задач в рамках проведения специальной военной операции. Ситуация под контролем, повода для беспокойства нет", — заявили в администрации Курской области.