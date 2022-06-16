WP: РСЗО HIMARS заступят на боевое дежурство ВСУ к концу следующей недели

Соединённые Штаты Америки подтверждают информацию о поставках 8 дополнительных реактивных систем залпового огня (РСЗО) М124 HIMARS для нужд ВСУ. Ранее речь шла только о четырёх установках. Однако вторая партия поступит на Украину после того, как украинские военные будут обучены работе с РСЗО, пишет The Washington Post:

"По словам официальных лиц, проинформированных Пентагоном, первая украинская группа специалистов РСЗО должна завершить обучение в среду и системы буду развёрнуты на следующей неделе. Ещё одна украинская команда приступит к тренировкам, как только финиширует первая".

Обучение длится три недели, после его окончания американские системы заступят на боевое дежурство. В США заявили, что доставка и процесс применения этих систем будут контролироваться.