Ходаковский не исключил удар по Крымскому мосту после заявлений генерала ВСУ

Украинский генерал-майор Дмитрий Марченко заявил, что ВСУ должны создать панику в российской армии, обрезав "основную кишку подтягивания резервов". Он убеждён, что как только в Киев будет поставлено дальнобойное оружие Запада, ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту.

По мнению командира батальона "Восток" Александра Ходаковского, к угрозам Марченко стоит отнестись серьёзно. Однако слова Марченко вызывают удивление, "дегенерату" стоило сначала хотя бы посмотреть на карту, заявил Ходаковский.

"От России до участков линии фронта, которые снабжаются традиционно через Крым, имеются и другие дороги, минуя полуостров, перекрыть их противник не в состоянии", — отметил комбат в своём Телегам-канале.

Ходаковский убеждён, что ко всем угрозам со стороны киевского режима необходимо отситься серьёзно, так как командование ВСУ способно на любую "гадость".