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Генерал ВСУ Марченко: Крымский мост — цель номер один для уничтожения

Силовые структуры

После поставок западного вооружения Крымский мост для ВСУ будет целью номер один.

Об этом сообщил генерал-майор Вооружённых сил Украины Дмитрий Марченко.

"Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских. Это будет цель номер один для поражения… Мы как бы основную кишку подтягивания резервов просто должны обрезать. И поверьте: те, кто бегал в Симферополе и Крыму с российскими флагами, быстренько достанут украинские и будут бегать с ними…" — заявил высокопоставленный офицер ВСУ.

Интервью с призывом к совершению террористического акта прозвучало на "Радио Свобода"*.

* - включен(а) в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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