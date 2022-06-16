Пушилин: Украины как государства в обозримом будущем может просто не стать

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что в скором времени украинское государство может прекратить своё существование.

"Украины как государства в обозримом будущем может просто не стать", — приводит его слова РИА Новости.

Также Пушилин выразил надежду на то, что спецоперация на Украине завершится уже к концу этого года.

Ранее оппозиционный политик, экс-депутат Рады Илья Кива сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов уступить большую часть украинской территории России для прекращения боевых действий и за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз с последующим вступлением.