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Глава ЛНР Пасечник: Зеленский ответит на трибунале за убийства мирных жителей

Силовые структуры

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен проходить как военный преступник на международном трибунале.

Глава ЛНР Пасечник: Зеленский ответит на трибунале за убийства мирных жителей

"Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который все организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него. И не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно, это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать", — сказал Пасечник в беседе с РИА Новости.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин также пообещал Зеленскому международный трибунал за военные преступления.

Ранее глава ЛНР сообщил, что на заводе "Азот" в Северодонецке может находиться до одной тысячи украинских националистов. Он предположил, что в ближайшее время боевики начнут активно сдаваться в плен.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Александр Артамонов
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