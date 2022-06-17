Мирошник: в сторону Лисичанска пытались пробиться два вертолёта ВСУ

Ситуация на химическом комбинате "Азот" в Северодонецке за прошедший день существенно не изменилась, однако изменения происходят на внешнем контуре "треугольника". Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

Он рассказал, что постепенно переходит в оперативное окружение Северск, с которым до последнего времени поддерживали какую-то связь находящиеся в Лисичанске формирования ВСУ. Таким образом, в Лисичанске уже в ближайшие сутки может быть заперта довольно крупная группировка украинских боевиков.

Кроме того, в четверг в эту сторону для эвакуации кого-то очень ценного пытались пробиться два вертолёта, но они были сбиты на подлёте, добавил Мирошник.

По его словам, существенно ухудшить потенциал группировки оставшейся практически без снабжения в ближайшее время может работа российских ВКС.