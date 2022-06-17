"Губернатор Луганской области в изгнании", а также назначенный Киевом глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что эвакуация мирных жителей с химкомбината "Азот" уже невозможна. По словам украинского чиновника, все, кто попытается выйти, могут погибнуть.
Чиновник пояснил, что вокруг завода якобы идут ожесточённые бои и выводить мирных людей небезопасно.
"Выбраться оттуда сейчас невозможно", — рассказал Гайдай CNN. — Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боёв. Если кто-то выйдет, у него будет 99% шансов умереть".
По информации "губернатора в изгнании", на заводе находятся 568 человек, в том числе 38 детей. Кроме того, Гайдай подчеркнул, что продовольствия у людей хватает, однако запасы не пополняли около двух недель.
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