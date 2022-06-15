В Северодонецке в 8:00 утра открылся гуманитарный коридор для выхода мирного населения с химического завода "Азот".
Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
По его словам, наиболее важное мероприятие на территории ЛНР сегодня — это зелёный коридор из промышленной зоны "Азота" по направлению к городу Сватово. "Зелёный коридор" работает до 22:00.
"Местный гауляйтер Гайдай ещё трое суток назад говорил о том, что они якобы договаривались эвакуировать гражданских с этого предприятия, но он говорил эвакуировать в Лисичанск. Такой возможности на данный момент нет, поскольку все мосты, которые связывают Лисичанск и Северодонецк, были уничтожены украинскими радикалами, чтобы не дать убежать своим подразделениям, которые находятся на предприятии", — подытожил Марочко
По различной информации, в подвалах предприятия "Азот" могут находиться от 300 до 500 мирных граждан.
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