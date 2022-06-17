В ISW заявили о блокаде гарнизона в Золотом и подтвердили потерю ВСУ Врубовки

В очередной сводке американские военные аналитики подтвердили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль населённый пункт Врубовка к югу от Лисичанска.

"Российские войска прорвали украинскую оборону во Врубовке", - сообщается в сводке ISW.

Эксперты опубликовали карты, которые доказывают, что украинский гарнизон в посёлке Золотое полностью заблокирован. Кроме этого, союзные силы России и Народной милиции вышли к Лисичанску со стороны Тошковки.

Также аналитики ISW отметили, что российская армия взяла под контроль несколько участков дороги Артёмовск – Лисичанск.