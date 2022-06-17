В очередной сводке американские военные аналитики подтвердили, что российские войска в ходе спецоперации на Украине взяли под контроль населённый пункт Врубовка к югу от Лисичанска.
"Российские войска прорвали украинскую оборону во Врубовке", - сообщается в сводке ISW.
Эксперты опубликовали карты, которые доказывают, что украинский гарнизон в посёлке Золотое полностью заблокирован. Кроме этого, союзные силы России и Народной милиции вышли к Лисичанску со стороны Тошковки.
Также аналитики ISW отметили, что российская армия взяла под контроль несколько участков дороги Артёмовск – Лисичанск.
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Армия России нанесла удары по военной базе НАТО в порту Очакова в первый же день спецоперации на Украине.