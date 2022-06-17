ВС РФ нанесли удар по укрепрайону ВСУ в районе города Гуляйполе

В сводке украинского генерального штаба сообщается, что российские войска совместно с подразделениями Народной милиции проводят штурмовые действия на целом ряде направлений.

Союзные силы России и ЛНР закрепились в промышленной зоне Северодонецка для проведения операции по распределению украинского формирования в регионе на небольшие группы. После этого боевики рассечённой группировки ВСУ смогут добровольно сложить оружие и сдаться в плен. В противном случае, украинские формирования будут ликвидированы.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска нанесли серию ударов по позициям противника в Запорожской области. В частности, удар нанесён по укрепрайону, который ВСУ попытались выстроить в районе города Гуляйполе.