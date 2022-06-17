Марков: ВСУ обязательно попытаются ударить по Крымскому мосту

На Украине в очередной раз пригрозили нанести удар по Крымскому мосту, как только получат натовское оружие, позволяющее это сделать. Стоит ли относиться к угрозам из Киева серьёзно или это лишь громкие заявления на публику. Своё мнение на этот счёт высказал политолог Сергей Марков.

Аналитик заметил, что нынешнее руководство Украины можно назвать террористической группировкой. А террористы наносят удары не потому что могут или не могут, пояснил эксперт в беседе с изданием "Украина.ру".

Он выразил абсолютную уверенность в том, что попытки нанести удар по Крымскому мосту будут обязательно. Но не только по этому объекту, а и по другим городам России.

"Я уверен, что будут ещё и попытки ударов по центру городов Курск, Белгород, Ростов, и будут попытки терактов на общественном транспорте там и в Москве. Абсолютно наверняка", — заключил Марков.