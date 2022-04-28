Экс-депутат Рады Колесниченко: пробить защиту Крымского моста нереально

То, каким образом охраняется Крымский мост, — государственная тайна. Однако пробить его защиту практически нереально. Об этом рассказал заместитель председателя международного Совета российских соотечественников, бывший депутат Рады Вадим Колесниченко.

По его словам, даже из тех данных, которые доступны, есть, как минимум, три рубежа обороны, которые невозможно пробить. А поскольку сейчас идёт спецоперация, то сомневаться в защите моста в Крым не приходится, добавил эксперт в интервью Украине.ру.

Колесниченко заявил, что уверен в российской армии, а также заметил, что люди в Севастополе живут спокойно, не думая о возможных проблемах.

Ранее секретарь СНБО Украины Данилов заявил, что ВСУ нанесут удар по Крымскому мосту, как только появится такая возможность.