Армия России ракетным ударом уничтожила штаб "Азова"* в Харьковской области

Вооружённые силы РФ уничтожили штаб нацбатальона "Азов"* в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На брифинге он отметил, что российская авиация нанесла удар по объекту с помощью высокоточных ракет воздушного базирования.

"В районе населённого пункта Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов"*, — сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны добавил, что российские военные за сутки поразили 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 10 огневых позиций украинских артиллерийских и миномётных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град", размещённых в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, Конашенков подчеркнул: ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ возле населённых пунктов Спорное и Выемка в ДНР.

* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.