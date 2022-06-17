Вооружённые силы РФ уничтожили штаб нацбатальона "Азов"* в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
На брифинге он отметил, что российская авиация нанесла удар по объекту с помощью высокоточных ракет воздушного базирования.
"В районе населённого пункта Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов"*, — сказал Конашенков.
Официальный представитель Минобороны добавил, что российские военные за сутки поразили 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, 10 огневых позиций украинских артиллерийских и миномётных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град", размещённых в Донецкой Народной Республике.
Кроме того, Конашенков подчеркнул: ВС РФ уничтожили два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ возле населённых пунктов Спорное и Выемка в ДНР.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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