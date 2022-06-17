Представитель Зеленского: Киев намерен вернуть Крым военным путём

Официальный представитель президента Украины Владимира Зеленского по Крыму Тамила Ташева сообщила, что Киев планирует возвращать контроль над Крымом силовыми способами.

"После 24 февраля подход к возвращению территорий изменился. Мы сейчас рассчитываем в первую очередь на ВСУ", — подчеркнула политик в эфире телеканала "Украина-24".

Как заявила Ташева, если власти Украины захватят полуостров, гражданам России не позволят находиться на его территории. Вместе с этим представитель Зеленского рассказала, что часть руководителей стран пытаются принудить Киев изменить позицию. Он не намерен уступать, заключила политик.

Ранее украинские разведчики заявили, что представители Киева имеют детальную техническую документацию Крымского моста.