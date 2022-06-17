Стариков: Киев планирует "возвращать Крым" только военным путём

Киев опять хочет вернуть полуостров Крым военным путём.

Об этом сообщил публицист, писатель и общественный деятель Николай Стариков.

Новых планов украинского командования становится всё больше, говорит он.

"Кто ещё до сих пор сомневается, что в Киеве могут рискнуть атаковать Крым, послушайте министра обороны Украины Алексея Резникова… в интервью CNN он описал несколько этапов использования получаемого от НАТО оружия", — подчеркнул эксперт.

Публицист особо отмечает — Резников планирует "возвращать Крым" только в варианте военного пути, а отнюдь не переговорами.

По его словам, поставка вооружения Украине началась еще задолго до спецоперации. Предложение РФ по гарантии невступления в НАТО Украины и неразмещения в стране оружия встретилось в Киеве резко отрицательным ответом.

"И именно потому что тогда уже обсуждалось вооружённое возвращение Крыма вместе с необходимыми поставками с Запада. Наступление ВСУ назначили на 8 марта… Они готовятся к вооружённому нападению. Наша задача — сделать всё, чтобы не реализовалась эта возможность и самого нынешнего киевского режима не стало", — подытожил Стариков.