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Эксперт Дандыкин: у Украины нет ресурсов для использования западного оружия

Силовые структуры

По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что поставки тяжёлого оружия Западом никак не помогут украинской армии.

Эксперт Дандыкин: у Украины нет ресурсов для использования западного оружия

Эксперт назвал постоянные просьбы о поставках всё нового и нового вооружения со стороны украинского лидера "режимом политического сумасшествия".

"Это вряд ли поможет, хотя бы потому, что у Украины не хватит ресурсов, чтобы обучить людей использовать это оружие. Я не говорю о подводных лодках, где экипажи готовятся год или два. Это исключено. Им мог хоть кто-нибудь подсказать, что это фантастика", — сказал Дандыкин в разговоре с "ПолитЭкспертом".

Помимо этого эксперт напомнил, что на Украине остаётся всё меньше и меньше наёмников, которые могли бы хоть как-то помочь ВСУ. Дандыкин подчеркнул, что иностранные наёмники бегут с Украине вне зависимости от того, что говорит Зеленский.

Дандыкин уверен, что Россия уже переходит к завершающему этапу спецоперации, и в обозримом будущем на Украине не останется вооружения, а киевский режим рухнет.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Александр Артамонов
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