По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, президент Украины Владимир Зеленский не понимает, что поставки тяжёлого оружия Западом никак не помогут украинской армии.
Эксперт назвал постоянные просьбы о поставках всё нового и нового вооружения со стороны украинского лидера "режимом политического сумасшествия".
"Это вряд ли поможет, хотя бы потому, что у Украины не хватит ресурсов, чтобы обучить людей использовать это оружие. Я не говорю о подводных лодках, где экипажи готовятся год или два. Это исключено. Им мог хоть кто-нибудь подсказать, что это фантастика", — сказал Дандыкин в разговоре с "ПолитЭкспертом".
Помимо этого эксперт напомнил, что на Украине остаётся всё меньше и меньше наёмников, которые могли бы хоть как-то помочь ВСУ. Дандыкин подчеркнул, что иностранные наёмники бегут с Украине вне зависимости от того, что говорит Зеленский.
Дандыкин уверен, что Россия уже переходит к завершающему этапу спецоперации, и в обозримом будущем на Украине не останется вооружения, а киевский режим рухнет.
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