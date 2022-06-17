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Джонсон: на Западе начнут обучать по 10 тысяч военных ВСУ каждые четыре месяца

Силовые структуры

Британский премьер-министр Борис Джонсон во время беседы с лидером Украины Владимиром Зеленским пообещал помочь в тренировке солдат ВСУ на территории Запада. Как отметил глава правительства королевства, за четыре месяца можно подготовить к боевым действиям около 10 тысяч человек.

Джонсон: на Западе начнут обучать по 10 тысяч военных ВСУ каждые четыре месяца

"Премьер-министр предложил осуществить масштабную операцию по обучению украинских сил, которая потенциально позволит обучать до 10 тысяч военных каждые 120 дней", — заявили представители Джонсона, передаёт The Guardian.

По мнению чиновника, эта программа позволит укрепить ВСУ. Также Лондон и его партнёры таким образом изменят ход вооружённого конфликта на Украине, заключил британский политик.

Ранее Зеленский и Джонсон обсудили поставки тяжёлого вооружения и систем ПВО Киеву. Также лидеры стран обратили внимание на необходимость ужесточить антироссийские санкции.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Александр Артамонов
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