Новый истребитель 5 поколения Су-75 Checkmate поднимется в воздух в 2025 году

Новый лёгкий одномоторный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate поднимется в воздух в 2025 году.

Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Надо набрать статистику, подтвердить все заявленные характеристики. Как правило, это от полутора до двух лет, и можно выводить на рынок", — рассказал вице-премьер Борисов.

Су-75 Checkmate — одна из последних разработок Конструкторского бюро "Сухого", входящая в ОАК государственной корпорации "Ростех". Самолёт в первый раз был представлен летом прошлого года на авиасалоне МАКС.

Су-75 может разгоняться до 2 скоростей звука и нести боезапас до 7400 килограммов. Дальность полёта Checkmate — до 3 тысяч километров.

В бою истребитель может одновременно атаковать до 6 воздушных, морских и наземных целей.