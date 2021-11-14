В России начались работы по строительству истребителей Checkmate

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что в Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) началось строительство истребителей пятого поколения Су-75 Checkmate. Заявление прозвучало на выставке Dubai Airshow в ОАЭ.

В ОАК планируют, что первый полёт нового самолёта будет осуществлён в 2023 году, а их серийное производство начнётся в 2026 году.

Истребитель Су-75 Checkmate спроектировали специалисты Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого, которое входит в ОАК.

Первый образец самолёта, созданного на базе Су-75, был показан в июне 2021 года на авиационно-космическом салоне МАКС-2021. В будущем могут появиться беспилотная и двухместная версии Checkmate.

Ранее польское издание Defence24 написало, что Су-75 Checkmate может стать "серьёзным ударом" для США.

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