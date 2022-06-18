Российские разведчики наткнулись на роту ВСУ и выдали себя за украинцев

К северу от Авдеевки произошёл интересный случай. Группа разведчиков армии России в ходе обследования лесопосадки недалеко от своих позиций наткнулась на скрытно выдвинувшуюся роту ВСУ, но сумела выполнить боевую задачу, проявив хитрость и смекалку. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин.

Командир группы, напоровшись на превосходящего противника лицом к лицу, не растерялся и прикинулся украинским военным, используя знание языка, а также тот факт, что некоторые элементы экипировки были трофейными.

В результате ему удалось отвлечь внимание противника. Бойцы ВСУ бдительности не проявили. И разведчики смогли отойти в соседнюю лесопосадку, а затем вернуться к своим. Фактически, весь подвиг оказался записан на экшн-камеру.

Позднее, по лесопосадке, где прятались ВСУшники, были нанесены артиллерийские удары, после которых у противника было много раненых и убитых. Атака так и не состоялась.

По мнению Рожина, действия командира группы заслуживают государственной награды.