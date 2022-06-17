Боевик из батальона "Кракен" попал в плен под Харьковом

Под Харьковом бойцами ЛНР был взят в плен боевик нацистского батальона "Кракен". Он рассказал сотрудникам ОБТФ МВД ЛНР, что родился в Закарпатской области, а последние четыре года проживал в Чехии.

По словам пленного, в феврале он вернулся на родину, приехал в Харьков и подал заявку на вступление в националистический батальон "Кракен".

После собеседования он был отправлен на курс молодого бойца, где проводили обучение иностранные инструкторы. Они преподавали военную тактику, тактическую медицину и разные виды вооружения.

Боевик также добавил, что в состав "Кракена" входили в основном бывшие бойцы "Азова"*, освобождённые заключённые и разные радикальные личности, которые занимались мародерством, похищали мирных пророссийски настроенных граждан, а также пытали не только российских, но и украинских военных в своих подвалах.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.