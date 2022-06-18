В Херсоне взорвали автомобиль начальника областного УСИН Соболева

В Херсоне произошёл теракт — совершено покушение на начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. В настоящий момент он госпитализирован с ранениями обеих ног. Об этом написал в соцсети военный журналист Юрий Котенок.

Репортёр отметил, что взрывное устройство, по предварительным данным, было закреплено на дереве и управлялось дистанционно. Других подробностей происшествия пока не приводится.

Ранее сегодня появилось сообщение о взрыве в Херсоне автомобиля на улице Сенявина. Водитель остался жив. Видимо, в машине и находился Евгений Соболев.

Информацию подтверждает ТАСС. Агентство также добавляет, что жизни начальника УСИН ничего не угрожает.