В Херсоне произошёл теракт — совершено покушение на начальника УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. В настоящий момент он госпитализирован с ранениями обеих ног. Об этом написал в соцсети военный журналист Юрий Котенок.
Репортёр отметил, что взрывное устройство, по предварительным данным, было закреплено на дереве и управлялось дистанционно. Других подробностей происшествия пока не приводится.
Ранее сегодня появилось сообщение о взрыве в Херсоне автомобиля на улице Сенявина. Водитель остался жив. Видимо, в машине и находился Евгений Соболев.
Информацию подтверждает ТАСС. Агентство также добавляет, что жизни начальника УСИН ничего не угрожает.
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