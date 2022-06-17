На территории химического комбината "Азот" в Северодонецке был создан настоящий укрепрайон. Бомбоубежище строилось на случай непредвиденных происшествий. Об этом рассказал бывший сотрудник завода.
По словам мужчины, на заводе есть настоящие катакомбы, куда спокойно может въехать целый КамАЗ и даже развернуться несколько раз.
Кто-то из местных жителей укрылся там от обстрелов, так как раньше почти все они работали на этом предприятии и знали об убежищах, пояснил экс-сотрудник "Азота" в интервью "Украине.ру".
В случае подрыва завода боевиками перестанет существовать вся Луганская область, заключил собеседник издания.
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