Кедми: Итог войны России с США определится в первые 45 минут

В ядерной войне между РФ и США преимущество будет на российской стороне.

Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил израильский эксперт Яков Кедми.

В случае ядерного противостояния, от Соединённых Штатов ничего не останется менее, чем за полчаса, поскольку время подлета "русских ракет" гораздо быстрее, чем у ракет США.

"А далее будет понятно, где у кого какие ракеты остались", — подчеркнул аналитик.

По его словам, Вашингтон не осознаёт, что на самом деле творится в Донбассе. Они даже не выстроили предположений, что случится, если Россия победит.

Кедми отметил, что проигрыш Украины приведёт к самой настоящей угрозе ядерной конфронтации. А проигрыш Штатов будет более громким, чем поражение в Афганистане или Вьетнаме.

"Американцы не перейдут эту грань, они не самоубийцы", — подытожил эксперт.