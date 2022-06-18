В ядерной войне между РФ и США преимущество будет на российской стороне.
Об этом в эфире телеканала "Россия-1" сообщил израильский эксперт Яков Кедми.
В случае ядерного противостояния, от Соединённых Штатов ничего не останется менее, чем за полчаса, поскольку время подлета "русских ракет" гораздо быстрее, чем у ракет США.
"А далее будет понятно, где у кого какие ракеты остались", — подчеркнул аналитик.
По его словам, Вашингтон не осознаёт, что на самом деле творится в Донбассе. Они даже не выстроили предположений, что случится, если Россия победит.
Кедми отметил, что проигрыш Украины приведёт к самой настоящей угрозе ядерной конфронтации. А проигрыш Штатов будет более громким, чем поражение в Афганистане или Вьетнаме.
"Американцы не перейдут эту грань, они не самоубийцы", — подытожил эксперт.
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