Кедми: массовая мобилизация на Украине запущена ради "показухи"

Военный эксперт и экс-глава израильской спецслужбы Яков Кедми раскрыл настоящую цель массовой мобилизации на Украине.

По его словам, превратить гражданского в настоящего бойца менее чем за полгода невозможно. Курс молодого солдата составляет 6 месяцев и даже после этого боец еще совсем "сырой”, уверен обозреватель.

Кедми уверен, что такое решение принято ради популизма и для поднятия боевого духа гражданских сил.

"То есть им давали автоматы, их даже учили более-менее сносно стрелять. Но чтобы сделать из них солдат… Это элементарная вещь — как переходить с одной боевой позиции на другую. Как это сделать под артиллерийским огнем? В целом, маловероятно, что за 6 месяцев этот набор превратится в боеспособную армию. Речь идет скорее о мобилизации духа, чтобы показать "мы что-то делаем”, — подытожил эксперт в эфире “Комсомольской правды”.