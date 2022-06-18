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Русская станция помех "Житель" лишила США глаз на Украине

Силовые структуры

Американский специалист по радиоэлектронной борьбе Томас Уэзингтон заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

Русская станция помех "Житель" лишила США глаз на Украине

Русская станция Р-330Ж "Житель" создала для Пентагона проблемы на Украине.

Аналитики США планировали изучить, как работают системы РЭБ российской армии, но спустя почти 4 месяца специальной военной операции у них до сих пор нет ясной картины. Министерство обороны России с 2008 года модернизировало ВС РФ, включая силы РЭБ, однако их оппоненты не представляли масштабов такого развития.

Российские средства РЭБ показали высокую эффективность в СВО, особенно под Киевом. Вооружённые силы Украины были "ослеплены" из-за систем радиоэлектронной борьбы РФ.

Фирма HawkEye 360 в начале марта сообщила, что зафиксировала активные помехи GPS в Незалежной. Западные специалисты назвали "ответственной" за это российскую станцию помех Р-330Ж "Житель". Именно это вооружение лишило американцев "глаз" на Украине.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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