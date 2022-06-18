В украинской нацгвардии перестанут выплачивать боевые 100 тысяч гривен (примерно 195 тысяч рублей).
"Боевые в нацгвардии больше не выплачивают", — рассказывают источники в социальной сети.
По их словам, есть исключения: захват зданий, а также попадание снарядов в место дислокации боевикам ВСУ всё-таки оплачивать будут.
При этом деньги будут считаться только за "боевые дни". Другими словами, хочешь 100 тысяч гривен — штурмуй российские позиции весь месяц, рассказали источники.
Также сообщается, что деньги Запада, предназначенные для Украины, пошли куда угодно, но только не на собственных солдат.
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