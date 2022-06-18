В нацгвардии Украины перестали выплачивать боевые 100 тысяч гривен

В украинской нацгвардии перестанут выплачивать боевые 100 тысяч гривен (примерно 195 тысяч рублей).

"Боевые в нацгвардии больше не выплачивают", — рассказывают источники в социальной сети.

По их словам, есть исключения: захват зданий, а также попадание снарядов в место дислокации боевикам ВСУ всё-таки оплачивать будут.

При этом деньги будут считаться только за "боевые дни". Другими словами, хочешь 100 тысяч гривен — штурмуй российские позиции весь месяц, рассказали источники.

Также сообщается, что деньги Запада, предназначенные для Украины, пошли куда угодно, но только не на собственных солдат.