ВС РФ разгромили большой склад боеприпасов и ГСМ под Днепропетровском

Мощный ракетный удар нанесен по украинским складам и военным объектам под Днепропетровском.

Об этом сообщила "РусВесна", отметив, что российские войска ракетой уничтожили огромный склад боеприпасов бандеровцев. Глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко позже сказал, что еще три ракеты российской армии поразили нефтебазу у Новомосковска. После ударов произошёл крупный пожар.

В Интернете уже есть кадры последствий этой ракетной атаки по военным целям Украины. После прилёта ракет появился огромный "гриб" от мощного удара.

Объединённая армия РФ и ЛДНР продолжает освобождать территории Донбасса и Украины от националистического режима. Наступление идёт на нескольких направлениях.

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