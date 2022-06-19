Американские наёмники понесли тяжёлые потери и сбежали из Северодонецка

Наёмники из США несут тяжёлые потери в боях за Северодонецк и спасаются бегством. Об этом написал в соцсетях американский журналист Сет Харп. Картина боевых действий в промзоне, которую рисует один из наёмников, получается довольно удручающая.

По его словам, мосты через Северский Донец взорваны, связи с противоположным берегом почти нет. Также отсутствует связь между подразделениями, что приводит к перестрелкам со своими.

Наёмники на протяжении двух часов вели боевые действия с украинским спецназом. Обе стороны понесли тяжёлые потери, утверждает американец.

Кроме того, украинский БТР расстрелял снайпера-наёмника из британского же спецназа.

Наёмников "усиливают" украинскими новобранцами, не имеющими никакого боевого опыта.

Из всего этого Харп делает два вывода: украинцы никогда не победят, если будут использовать свои ресурсы так, как они это делают; украинцы храбрые, но их смерти абсолютно напрасны.