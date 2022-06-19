Наёмники из США несут тяжёлые потери в боях за Северодонецк и спасаются бегством. Об этом написал в соцсетях американский журналист Сет Харп. Картина боевых действий в промзоне, которую рисует один из наёмников, получается довольно удручающая.
По его словам, мосты через Северский Донец взорваны, связи с противоположным берегом почти нет. Также отсутствует связь между подразделениями, что приводит к перестрелкам со своими.
Наёмники на протяжении двух часов вели боевые действия с украинским спецназом. Обе стороны понесли тяжёлые потери, утверждает американец.
Кроме того, украинский БТР расстрелял снайпера-наёмника из британского же спецназа.
Наёмников "усиливают" украинскими новобранцами, не имеющими никакого боевого опыта.
Из всего этого Харп делает два вывода: украинцы никогда не победят, если будут использовать свои ресурсы так, как они это делают; украинцы храбрые, но их смерти абсолютно напрасны.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Американский специалист заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".