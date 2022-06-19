Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Командир нацбатальона "Айдар"* сдался в плен под Северодонецком
Автор National Interest призвал Украину объявить нейтральный статус
Лишённый концертов в РФ Киркоров отправился на заработки за границу
Гарик Харламов предложил замену Макдональду — усача из "Деревни дураков"
Галкин показал, как отметил день рождения в Израиле в компании Пугачёвой
Премьер Британии призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
СБУ снимает постановочные видео об ударах России по домам в Николаеве
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
В боях в Тошковке военные ВСУ отступают, бросая раненых сослуживцев

Американские наёмники понесли тяжёлые потери и сбежали из Северодонецка

Силовые структуры

Наёмники из США несут тяжёлые потери в боях за Северодонецк и спасаются бегством. Об этом написал в соцсетях американский журналист Сет Харп. Картина боевых действий в промзоне, которую рисует один из наёмников, получается довольно удручающая.

Американские наёмники понесли тяжёлые потери и сбежали из Северодонецка

По его словам, мосты через Северский Донец взорваны, связи с противоположным берегом почти нет. Также отсутствует связь между подразделениями, что приводит к перестрелкам со своими.

Наёмники на протяжении двух часов вели боевые действия с украинским спецназом. Обе стороны понесли тяжёлые потери, утверждает американец.

Кроме того, украинский БТР расстрелял снайпера-наёмника из британского же спецназа.

Наёмников "усиливают" украинскими новобранцами, не имеющими никакого боевого опыта.

Из всего этого Харп делает два вывода: украинцы никогда не победят, если будут использовать свои ресурсы так, как они это делают; украинцы храбрые, но их смерти абсолютно напрасны.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Русская станция помех "Житель" лишила США глаз на Украине

Американский специалист заявил, что находится в замешательстве из-за работы российской станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

Русская станция помех "Житель" лишила США глаз на Украине
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России
Мир. Новости мира
Reuters: США приостановили сделку по продаже Украине "Серых орлов" из-за России
Силовые структуры
Российские разведчики наткнулись на роту ВСУ и выдали себя за украинцев
Силовые структуры
ВС РФ поразили цели в Харькове ударами ОТРК "Искандер" из Белгородской области
Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова Любовь Степушова У России есть все условия, чтобы атаковать Запад в прокси-войне Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Общество
Дочь президента США Эшли Байден призналась, что "принимала ванны с папой"
Общество
Переводчик тяжело вздохнул и выругался во время беседы Путина с Додиком
Киев празднует: нацистка "Тайра" вернулась из плена. По обмену
Мир. Новости мира
Киев празднует: нацистка "Тайра" вернулась из плена. По обмену
Последние материалы
Командир нацбатальона "Айдар"* сдался в плен под Северодонецком
Автор National Interest призвал Украину объявить нейтральный статус
Лишённый концертов в РФ Киркоров отправился на заработки за границу
Гарик Харламов предложил замену Макдональду — усача из "Деревни дураков"
Галкин показал, как отметил день рождения в Израиле в компании Пугачёвой
Премьер Британии призвал Запад готовиться к затяжному конфликту на Украине
СБУ снимает постановочные видео об ударах России по домам в Николаеве
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
В боях в Тошковке военные ВСУ отступают, бросая раненых сослуживцев
"Тайра" после освобождения поблагодарила президента Украины Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников