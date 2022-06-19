Массированные артиллерийские атаки на мирный Донецк дают повод предполагать, что в Киеве решили сравнять город с землёй, отметил военкор Юрий Котенок.
Только за прошедший день по городу было выпущено более 400 снарядов, в том числе из поставленных американцами гаубиц М777.
"Судя по происходящему, противнику поставлена задача сделать из Донецка Мариуполь", — предположил Котенок.
Как сообщает Штаб территориальной обороны ДНР, только за 18 июня под обстрелами погибло 5 человек, еще 15 горожан доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести, в том числе двое детей 2007 и 2015 г. р.
В результате ракетного и артиллерийского налёта разрушено несколько многоквартирных домов, повреждены магазины, загорелся корпус местного университета.
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