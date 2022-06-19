Кадыров: иностранные наёмники мечтают поскорее убраться с Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях среди наёмников-иностранцев на Украине.

По его словам, оставшиеся в живых всё чаще думают о том, как побыстрее покинуть зону СВО.

Каждый из иностранных наёмников, кто столкнулся с натиском ВС РФ, начинает в результате переживать за собственную шкуру, пишет в аккаунте мессенджера лидер Чеченской Республики.

"И если в начале марта они хвалились съёмками лихачества на бронетранспортёрах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность", — заявил Кадыров.

Потери наёмных боевиков большие, а оставшиеся в живых уже хотят бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины, подытожил он.