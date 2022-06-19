Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о больших потерях среди наёмников-иностранцев на Украине.
По его словам, оставшиеся в живых всё чаще думают о том, как побыстрее покинуть зону СВО.
Каждый из иностранных наёмников, кто столкнулся с натиском ВС РФ, начинает в результате переживать за собственную шкуру, пишет в аккаунте мессенджера лидер Чеченской Республики.
"И если в начале марта они хвалились съёмками лихачества на бронетранспортёрах, то сейчас они безысходно констатируют свою беспомощность", — заявил Кадыров.
Потери наёмных боевиков большие, а оставшиеся в живых уже хотят бросить это бессмысленное дело и убраться подальше от Украины, подытожил он.
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