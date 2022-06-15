Настоящей подлостью назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ситуацию с гуманитарным коридором для эвакуации мирного населения с "Азота" в Северодонецке.
Он заявил, что для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах химзавода, подразделениям спецназа "Ахмат" поручено было организовать гумкоридор с 08:00 до 22:00. Однако украинская сторона просто стала обстреливать данную территорию в ЛНР.
"Настоящая подлость! Кстати говоря, обстрел до сих пор продолжается. Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений, обошлось без жертв среди личного состава. Естественно, никого из подвалов так и не выпустили", — пишет глава Чечни в своём аккаунте мессенджера.
Кадыров сравнил фашистов Украины с немецкими и обращается к мировым лидерам.
"Поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придётся это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса", — подытожил лидер ЧР.
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