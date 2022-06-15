Кадыров назвал ситуацию с эвакуацией гражданских с "Азота" подлостью

Настоящей подлостью назвал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ситуацию с гуманитарным коридором для эвакуации мирного населения с "Азота" в Северодонецке.

Он заявил, что для эвакуации женщин, детей и стариков, находящихся в подвалах химзавода, подразделениям спецназа "Ахмат" поручено было организовать гумкоридор с 08:00 до 22:00. Однако украинская сторона просто стала обстреливать данную территорию в ЛНР.

"Настоящая подлость! Кстати говоря, обстрел до сих пор продолжается. Благодаря своевременному реагированию и перегруппировке подразделений, обошлось без жертв среди личного состава. Естественно, никого из подвалов так и не выпустили", — пишет глава Чечни в своём аккаунте мессенджера.

Кадыров сравнил фашистов Украины с немецкими и обращается к мировым лидерам.

"Поставляете артиллерийские системы для уничтожения мирного населения ЛНР и ДНР и прекрасно знаете, что украинские военные не используют их для обстрела военных позиций российских войск. Рано или поздно вам придётся это признать и на коленях принести извинения жителям Донбасса", — подытожил лидер ЧР.